Karşıyaka-Fethiyespor: 2-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Levent Yeşilyurt (xx)

KARŞIYAKA: Mehmet (xxx) - Fatih (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Anıl (xx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xxx), Namık Barış (x) (Dk. 57 Mustafa Değirmenci xxx), Harun (xx) (Dk. 67 Özgür xxx), Doğukan (xxx) (Dk. 83 Görkem), Hakan Kuş (xxx)

FETHİYESPOR: Serkan (x) - Hüseyin (xx), Sabri Turgut (x), Sergen (xx), Halli İbrahim (x) (Dk. 81 Metin x), İbrahim Ethem (x), Mert Özmen (xx), Enes (x) (Dk. 81 Aykut x), Mert Caymaz (x), Fatih (x) (Dk. 73 Ozan x), Anıl (x)

GOLLER: Dk. 65 Hakan Kuş, Dk. 90 Özgür (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Mert Caymaz, Anıl, Sergen (Fethiyespor) - Mustafa Aşan, Doğukan, Harun, Anıl (Karşıyaka)

KIRMIZI KART: Dk. 51 Mert Caymaz (Fethiyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, son 5 maçta 4'üncü, üst üste 3'üncü galibiyetini 9 haftadır kaybetmeyen, 7 maçtır gol dahi yemeyerek Türkiye'nin bu sezon kalesinde en az gol gören takımı Fethiyespor karşısında alarak, zirve yarışında iddialı konuma geldi: 2-0.

Atatürk Stadı'nda 105'i Fethiyeli 2 bin 737 taraftarın izlediği karşılaşmanın gollerini 65'inci dakikada Hakan Kuş ve 90'ıncı dakikada Özgür attı. Kaf-Kaf'ın suskun golcüsü Hakan bu sezon 2'nci kez ağları havalandırdı. Fethiyespor, 51'inci dakikada Mert Caymaz'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Karşıyaka 21 puanla rakibinin yerine 3'üncü sıraya tırmanırken Fethiyespor 20 puanda kaldı. İki takım taraftarı, maç öncesi futbolcuları el ele tribünlere çağırdı. Karşıyakalılar, 90 dakika bitiminde galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

17'nci dakikada Karşıyaka ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil İbrahim'in şutunu kale önünde Cenk çıkarıp gole engel oldu.

36'ncı dakikada Karşıyaka'nın Cenk'le kullandığı serbest vuruş kaleci Serkan'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarı golsüz bitti.

50'nci dakikada Karşıyaka'nın sağ kanattan Fatih'le kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Harun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

51'inci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Mert Caymaz, hücuma çıkan Hakan'a arkadan sert bir müdahale yapınca ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyundan atıldı.

65'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sol kanattan sıfıra inen Doğukan'ın ortasını kale önünde Hakan Kuş, Serkan'ın müdahalesine rağmen kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0.

85'inci dakikada Karşıyaka kalecisi Mehmet, Anıl'ın şutunda müthiş bir refleksle gole izin vermedi.

90'ıncı dakikada Karşıya'da Özgür maçın skorunu belirledi. Mustafa Değirmenci sol kanattan yaklaşık 50 metre sürüklediği topu Özgür'ün önüne çıkardı, Özgür'ün dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

- İzmir