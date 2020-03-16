Menü
Haberler ›› Spor ››Karşıyaka futbolda tekliyor - Spor

Karşıyaka futbolda tekliyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor'la da deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta galibiyet alamadı.

16.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:58
Karşıyaka futbolda tekliyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor'la da deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka , bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta galibiyet alamadı. Yalnız sezonun ilk 3 haftasını galibiyetsiz geçen yeşil-kırmızılılar, ilk defa 4 hafta art arda 3 puana hasret kaldı. Son 4 haftanın 3'ünde gol atamayıp gol de yemeyen Kaf-Kaf, evinde Esenler Erokspor, Ağrı 1970 Spor ve deplasmanda Elazığ'la 0-0 berabere kalıp Kocaelispor'a yine gurbette 3-2 yenildi. Son 4 haftada 9 puan kaybeden Kaf-Kaf, bu süreçte alt sıralardaki rakiplerinin de takılmasıyla normal sezonun bitimine 6 maç kala Play-Off hattından çıkmadı.

TUGAY'DAN 50 BİN TLKARŞIYAKA'da Taraftarlar Derneği'nin geçen hafta prim ve maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan futbolculara destek olup Play-Off için moral dopingi yapmak için başlattığı kampanyaya Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 50 bin TL'yle katkı yaptı. Tugay, kampanyaya kişisel olarak 50 bin TL'lik bağışla katıldı. Daha önce eski başkanlardan Cenk Karace'nin 10 bin, Avni Yelkenbiçer'in 5 bin TL'lik katkı koyduğu kampanyada taraftarların yatırdıkları toplam 9 bin TL'yle toplanan rakam 74 bin TL'ye ulaştı. Kampanya önümüzdeki günlerde de devam edecek. Maaş ve primleri ödeyebilmek için kaynak arayan Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminin sezonun ilk yarısında başlattığı, "Bir bayrak da sen as" kampanyası da sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Karşıyaka, Elazığ, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Spor
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Spor
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Spor
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Spor
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Spor
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı