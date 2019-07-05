Karşıyaka geleceğini planlıyor

Kentin gelecek 40 yılına ışık tutması amaçlanan yeni imar planları, "katılımcı planlama" anlayışı çerçevesinde; üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ile Karşıyaka halkının görüş ve önerileri doğrultusunda tasarlanacak.

TÜM KENT ADIM ADIM PLANLANACAK

Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda öncelikli hedef, kişi başına düşen yeşil alan oranının artırılması olacak. Karbon salınımının azaltılmasına da katkı sağlamak adına, Karşıyaka'nın her yerine ulaşabilecek bisiklet yolları ve yaya aksları oluşturulacak. Kamuya ait bölgelerde yer altı otopark alanları çoğaltılacak. Yeni parklar, sağlık tesisleri,yollar, okul ve pazar alanları tasarlanacak. Uygulama imar planı revizyonlarında ilk etap Cumhuriyet ve Örnekköy mahalleleri ile civarındaki bölge olarak belirlenirken, çalışmalara etaplar halinde Karşıyaka'nın tamamı dahil edilecek.

ÇARŞI İÇİN ULUSAL YARIŞMA

Kentin en önemli marka değerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı bölgesinde yapılacak düzenlemeler için de önümüzdeki günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalanacak. Birlikte yürütülecek çalışmaların ardından, ulusal çapta 'Kentsel Tasarım Yarışması' düzenlenecek.

'KATILIMCI PLANLAMA' ANLAYIŞI

Katılımcı demokrasi anlayışında çerçevesinde, hazırlık süreçlerine üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar da dahil edilecek. Bu amaçla anketler, çalıştaylar, seminerler ve mahalle toplantıları düzenlenecek. Mahallelerin kendilerine özgü sorunlarının ve değerlerinin belirlenmesi için muhtarlar ile işbirliği yapılacak.

GELECEK 40 YILA IŞIK TUTACAK

Yapılacak imar planı revizyonlarının kentin gelecek 40 yılına ışık tutacağını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Çocuklarımıza daha güzel bir kent bırakmak, bu kentin insanlarını daha çağdaş yaşam koşullarına kavuşturmak istiyoruz. Bu anlayışla Karşıyakamızın tamamında imar planlarını revize edeceğiz. Bu planlar bugünden yarına değişen şeyler değil, bundan 30-40 yıl sonrasını tasarlamamız gerekiyor. Yıllar sonra Karşıyaka'nın şu an yaşadığı sorunların devam etmesine kimsenin gönlü razı olmaz. Farklı dinamikleri ve halkımızı da işin içine katarak en sağlıklı ve en doğru planlamaları yapacağız. Bu ciddi bir zaman gerektiriyor. Amacımız tüm imar planı revizyonlarını 5 yıl içerisinde bitirmek. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak bunu başaracağız" dedi.

ADALETLİ YAŞAM, ÇAĞDAŞ BİR KENT

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım da şunları kaydetti: "Karşıyaka'nın imar planları 1980'li yıllarda yapılmış ve artık ilçemizin tamamında revizyona ihtiyaç var. Karşıyaka yerleşik alanı ve kent dokusu anlamında pek çok yere göre avantajlara sahip olsa da imar sorunları ciddi anlamda sıkıntılı boyutlara ulaşmış durumda. Bu sorunları çözmek; sosyal donatıları ve teknik altyapıları ile adaletli bir şehir yaşamı oluşturabilmek adına imar planlarında bazı düzeltmeleri yapmamız gerekiyor. Bu amaçla Karşıyaka Belediyesi olarak, üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/1000 uygulama imar planı revizyonlarını yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bölgeyi çalışacağız. Karşıyaka artık yerleşmiş, bitmiş, yapılacak bir şey yok diye bakmamak lazım. Ruhsatlı yapılaşmaların tamamlandığı yerlerde dahi küçük dokunuşlar yaparak ciddi kazanımlar sağlayacağız."