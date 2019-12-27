Karşıyaka güç depoluyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka, Antalya kampında ikinci yarıya yüksek tempoyla hazırlanıyor. Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, devre arasında takviye yaparak güçlenecek rakiplerini fiziksel gücünü artırarak dize getirmeyi hedefliyor. Antalya kampının planladıkları gibi sorunsuz devam ettiğini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Göreve geldiğimiz 5. haftada oyuncuların fiziksel anlamda yeteri kadar mesafe kat etmediğini görmüştük. Sakatlıklar ve hastalıklar üst üste gelince zorlandık. Kampta fiziksel çalışmalara çok önem veriyoruz" dedi.

Oyunculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda ligin sert geçecek. Mevcut kadromuzu fire vermeden korumak ve sakatlık yaşamamak bizim için önemli. Fiziksel kapasitemizi artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Altyapıdan kampa dahil ettiğimiz genç oyuncularımıza tecrübe kazanmaları için hazırlık maçlarında görev vereceğiz. Hazırlık maçlarının sonuçlarını önemsemiyoruz. Önemli olan takım disiplini içerisinde oyuncunun vermiş olduğumuz görevleri doğru şekilde yerine getirmesi. Antalya kampı futbolcuların performanslarını görme açısından önemli" diye konuştu.

İLK PROVA NİĞDE İLE

Karşıyaka, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, Altınordu'nun pilot takımı olan Niğde ekibi ile saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, ikinci hazırlık müsabakasını ise 30 Aralık Pazartesi günü 3. Lig 3. Grup temsilcisi Nevşehir Belediyespor'la yapacak.

- İzmir