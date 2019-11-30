Haberler » Spor » Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip - Spor

Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki play-off yarışında pazartesi günü Turgutluspor'u ağırlayacak Karşıyaka, rakibiyle 17 yıl sonra karşılaşacak.

30.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:45Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki play-off yarışında pazartesi günü 'u ağırlayacak , rakibiyle 17 yıl sonra karşılaşacak.

İki takım son olarak 2001-2002 sezonunda Lig B 2'nci Kademe Grubu'nda 17 Nisan 2002'de rakip oldu. Turgutlu'da oynanan son maçı ev sahibi 2-0 kazandı. O tarihten sonra farklı liglerde ve farklı gruplarda yer alan Kaf-Kaf ve Kasaba'nın yolları ilk kez bu sezon yeniden kesişti. Grupta iç sahada üst üste 5 galibiyet alan, son 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, 24 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta evinde Kozanspor'u yenerek son veren Turgutluspor ise topladığı 23 puanla 5'inci durumda bulunuyor. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada oynadığı 5 maçta rakiplerine hiç puan kaptırmayan Karşıyaka, yine kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Cüneyt Biçer yönetimindeki Turgutlu ise deplasmanda kazanıp seriyi yakalamayı hedefliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:14 Karşıyaka ile Fenerbahçe, liderlik için parkeye çıkıyor!
14:14 Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları
14:11 Vali Özdemir Çakacak, Eskişehirspor kafilesini deplasmana uğurladı
14:08 Fenerbahçe ve Göztepeli kadın taraftarlardan "Sevgi Deplasmanı" projesi
14:04 Kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
13:25 Şenol Güneş: Fransa, Almanya gelsin
12:58 Mourinho: Wenger, türünün son örneğiydi
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:38 Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı gözüne kestirdi
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
11:45 Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı
11:34 Millilerin rakipleri belli oluyor
11:17 66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 14:17:33