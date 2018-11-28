Karşıyaka Juricevic'i Andı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:25



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:25

KARŞIYAKA'nın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane file bekçisi Zlatko Juricevic unutulmadı. Yeşil-kırmızılılarda Juricevic'le birlikte 1986-87 sezonunda şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkan kadrodaki futbolcular, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde teknik heyet ve mevcut futbolcularla bir araya gelerek 60 yaşında hayat gözlerini yuman kaleciyi andı. Aralarında Nihat Umut, Rıza Tuyuran, Yüksel Can, Muharrem Dirik, Kahraman Torumtay, İmdat Yılmaz, Berkay Yönter, Yusuf Tepekule, Fuat Karapınar'ın bulunduğu Karşıyaka'nın eski futbolcuları, takımın antrenmanını ziyaret ederek Juricevic'in fotoğrafıyla birlikte poz verdi.Halen Akhisarspor'da antrenör olarak görev yapan dönemin eski futbolcularından Recep Umut, takımıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar deplasmanında olduğu için anma etkinliğine katılamadı. Karşıyakalılar, bol bol eski anıları yad etti. İzmir temsilcisinde 1986-1992 yılları arasında kaleyi koruyan Yugoslav file bekçisi, 1987 ve 1992 yıllarındaki şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Juricevic, yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde de taht kurmuştu. TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle çıkışa geçen yeşil-kırmızılılarda taraftarlar da Pazar günü Atatürk Stadı'nda Adıyamen 1954'le oynanacak maçta kapalı tribünü doldurmak için seferberlik ilan etti.FOTOĞFAFLI - İzmir