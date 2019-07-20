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Karşıyaka kalede Erdoğan'a güveniyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan yeni sözleşme önerilmeyen Onur ve Bartu haricinde fire vermeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, kalede yine Erdoğan'a güveniyor.

20.07.2019 11:47 Karşıyaka kalede Erdoğan
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan yeni sözleşme önerilmeyen Onur ve Bartu haricinde fire vermeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, kalede yine Erdoğan'a güveniyor. Mustafa Aşan dışında tüm kadrosu altyapısından çıkan isimlerden oluşan yeşil-kırmızılılarda ilk profesyonel deneyimini geçen sezon yaşayan Erdoğan, kalede devleşti. 21 yaşındaki file bekçisi, lig ve Play-Off'ta çıktığı 36 maçın 17'sinde kalesini gole kapattı. Geçen sezon üst üste 5 ve 6 maçlık gol yememe serileri yakalayan Erdoğan, takımın yine en önemli kozlarından olacak. Yönetim, geçen sezon asgari ücretle oynayan kalecinin ücretinde sezon öncesi iyileştirme de yaptı. Erdoğan gibi altyapı patentli kaleciler Mehmet ve Efe de teknik heyetten görev bekleyecek.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

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