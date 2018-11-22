Karşıyaka Kaybetmek İstemiyor

22 Kasım 2018 Perşembe 11:23



22 Kasım 2018 Perşembe 11:23

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 4'üncü sıradaki Yeni Orduspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, kaybetmeme serisini sürdürmek istediklerini belirtti.Son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, son 6 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılı takımın özgüveninin yerine geldiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Oyuncularımızın motivasyonları yerinde. Deplasmanda hedefi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Oyun felsefemiz oturdu. Dış sahada nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Hedefimiz puan ya da puanlarla evimize dönmek" dedi.Ordu ekibinin şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduğunu dile getiren Mesut Toros, "Bu ligde o gün çok isteyen ve iyi motive olan hak ettiğini alıyor. Biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İzmir