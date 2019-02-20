Karşıyaka Lideri Gözüne Kestirdi

TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta Esenler
Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka
, bu hafta lider Kırşehir
Belediyespor'u taraftarının desteğiyle yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Rakibine sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olan Kaf-Kaf, rövanşı kazanıp alt grupla bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Mesut Toros
, zorlu 90 dakikada cezalı Onur'un yerine son haftalarda sol açık oynayan Özgür'ü defansın soluna çekecek. Doğukan ise sol kanatta yeniden ilk 11'e dönecek. Toros, kart sınırındaki Erdoğan, Mustafa Aşan
, Battal, Harun ve Doğukan'ı kolay kart görmemeleri konusunda uyardı. - İzmir
Esenler,Türkiye Futbol Federasyonu,Karşıyaka
Kaynak: DHA