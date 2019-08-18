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Karşıyaka lige döndü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun başlamasına günler kala yaşanan krizlerle gerim gerim gerilen Karşıyaka, tartışmalara kulak tıkayıp lige odaklandı.

18.08.2019 13:14 Karşıyaka lige döndü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun başlamasına günler kala yaşanan krizlerle gerim gerim gerilen Karşıyaka, tartışmalara kulak tıkayıp lige odaklandı. Kadrodan aylar önce elenip başka kulüp bulamayan Battal ve Onur yüzünden kendisine cephe alan bir grup taraftarla arası açılan, Battal'ın sosyal medyadan yaptığı ağır ithamlarına maruz kalan teknik direktör Mesut Toros, futbolcularıyla birlikte kenetlenip tekrar lig yarışına konsantre olacak. Kaptan Mustafa Aşan'la buzları eriten tecrübeli teknik adama son günlerdeki tartışmalarla ilgili açıklama yapmayıp sessiz kalmayı seçen yönetimin de tam destek verdiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk maçında 31 Ağustos Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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