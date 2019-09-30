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Karşıyaka'nın 3'te 3 hesabı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta Alemdağspor'u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka, üst üste 2 hafta düşme hattındaki rakiplerle oynayacak.

30.09.2019 13:08Karşıyaka'nın 3'te 3 hesabı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta Alemdağspor'u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka, üst üste 2 hafta düşme hattındaki rakiplerle oynayacak. Bu hafta 5 Ekim'de, 5 haftada topladığı 2 puanla sondan ikinci sırada yer alan Fatsa Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka, ardından 9 Ekim Çarşamba günü yine 5 maçta 2 puanla son sırada bulunan Kemerspor 2003'ü ağırlayacak. Çıktığı ilk 4 maçı 4 puanla geçen, bu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamamayı hedefleyen İzmir ekibi, Fatsa ve Kemerspor'u yendiği takdirde Play-Off yarışına ortak olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor

Kaynak: DHA

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