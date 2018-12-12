Karşıyaka'nın Bartu'ya Güveni Tam

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:13



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:13

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, Hakan Kuş'un cezası sebebiyle forvette görev yapacak olan Bartu Umut'a Teknik Direktör Mesut Toros'tan güvenoyu geldi.İç sahada oynadığı son 4 maçtan 10 puan çıkaran Karşıyaka, cumartesi günü konuk edeceği Elaziz Belediyespor'u da devirerek seriyi sürdürmenin hesaplarını yaparken, İzmir temsilcisinde cezası bulunan golcü Hakan Kuş zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak. Dar bir kadroyla mücadele eden Karşıyaka'da, Hakan'ın yokluğunda Bartu'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken Teknik Direktör Mesut Toros, Bartu'ya güvendiklerini söyledi.Toros'tan taraftara mesajKadroda yer alan her futbolcuya güvendiklerinin altını çizen başarılı teknik adam, "Bartu antrenmanlardaki hırsıyla ve performansıyla bize güven veriyor. Ben çok başarılı bir maç çıkaracağına eminim. Formayı kim giyerse giysin her futbolcum Karşıyaka formasının ağırlığını çok iyi biliyor ve terinin son damlasına kadar savaşıyor" ifadelerini kullandı.Bu sezon ligde 222 dakika süre alan Bartu, rakip filelere 1 gol bıraktı. Zorlu maç öncesinde taraftarlara da çağrıda bulunan Toros, "Adıyaman1954 maçında muhteşem bir atmosfer vardı. Onların desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Adıyaman maçında olduğu gibi tribünleri doldursunlar ve bizi desteklesinler" diye konuştu. - İZMİR