Karşıyaka'nın 'Bilge Çınarlar'ı Sezonu Açtı

Karşıyaka
Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde yeni sezon 12 farklı branştaki ücretsiz kurslarla açıldı. 60 yaş ve üzeri yüzlerce Karşıyakalı; Türk Sanat Müziği, tango ve kalp yogası gibi çeşitli kurslar sayesinde, hem keyifli hem de nitelikli vakit geçirme imkanı buldu.
Karşıyaka'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların buluşma noktası haline gelen Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 2018-2019 sezonuna hızlı başladı. Üye sayısı 2 bine ulaşan merkezde; Kasım ayı itibariyle tango, bilgisayar, satranç, resim, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, yoga, kalp yogası, seramik cam boyama, üç boyutlu perspektif, ev aksesuarları ve ahşap boyama kursları açıldı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni dönem kurslarına da büyük ilgi gösteren üyeler, kısa sürede kontenjanları doldurdu.
Yaşam merkezi
Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde ücretsiz kursların yanı sıra, kuaför ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor, sağlık seminerleri düzenleniyor. Boş zamanlarını merkezde değerlendirmek isteyen üyeler; dinlenme salonunda sohbet edip televizyon izliyor ya da kütüphaneden yararlanabiliyor. Alanında uzman çalışanların hizmet verdiği tesiste bir hemşire de görev yapıyor. Ücretsiz üyelik imkanı sunan merkeze, 369 06 87 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
"Biz büyük bir aileyiz"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
, "İleri yaşlardaki büyüklerimizin evden çıkıp sosyal yaşama katılmalarını, tecrübelerini gün ışığına çıkarmalarını ve daima yanımızda yer almalarını istiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, sosyal belediyecilik projelerimizin en güzel örneklerinden biri oldu. Çınarlarımız bu çatı altında huzurlu bir ortam buluyor, hem keyifli hem de nitelikli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Biz de sunduğumuz hizmetlerin gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin baş köşesindeki çınarlarımızla her zaman el ele olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR
Karşıyaka
11 Kasım 2018 Pazar 10:54