Karşıyaka'nın Efsane Kalecisi Juricevic Hayatını Kaybetti

İzmir temsilcisi Karşıyaka 'nın efsane kalecilerinden Zlatko Juricevic hayatını kaybetti.

Yeşil-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi, 60 yaşında hayata gözlerini yuman Juricevic için başsağlığı mesajı yayınladı: "Karşıyakamızda 1986-1992 yılları arasında forma giyen ve yeşil kırmızılılarımızla 1986-1987 ve 1991-1992 sezonlarında şampiyonluklar yaşayan Yugoslav kaleci Zlatko Juricevic'in yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Oynadığı dönemde takımımızın en önemli isimlerinden biri haline gelen Juricevic'e Allah'tan rahmet, camiamıza ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."