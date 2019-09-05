Karşıyaka'nın Filizleri'nde yeni dönem başlıyor

Karşıyaka'da yeni Filizler yeşerecek

2019 - 2020 eğitim sezonunda aylık 300 lira burs imkanından yararlanmak isteyen gençler, Belediye Binası'nın 7'nci katındaki proje birimine başvuru yapabilecek.

SON BAŞVURU 16 EYLÜL

İhtiyaç sahibi olan ve ikameti Karşıyaka'da bulunan lisans öğrencileri için 5 Eylül'de başlayan başvuru süreci, 16 Eylül mesai bitiminde sona erecek. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler ve destekçileri, Karşıyaka Belediyesi'nin organizasyonu ile bir araya getirilecek. Ardından 10 ay boyunca, her öğrencinin hesabına ayda 300 TL yatırılacak.

DAYANIŞMA BÜYÜYECEK

Bugüne kadar apartmanlar, siteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf, hakemler, muhtarlar ve dolmuş şoförleri gibi toplumun farklı kesimlerinden destek alan ve toplumsal dayanışma örneği haline gelen proje, bu yıl da hayırseverlerin katkıları ile büyümeye devam edecek. Yeni dönemde Karşıyaka'nın Filizleri'nin gönüllüleri arasında katılıp gençlere burs vermek isteyenler, 0232 399 43 35 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

AYDINLIK GELECEK İÇİN

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilere destek olmak adına, Karşıyaka'nın Filizleri Projesi'ni büyüterek sürdüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Günümüzün zorlu ekonomik şartlarında gençlerimizi daha iyi eğitim koşullarına kavuşturabilmek, daha aydınlık ve güzel bir gelecek kurabilmek için çalışıyoruz. Bu amaçla, Karşıyaka'nın Filizleri Projesi aracılığıyla hayırseverler ile öğrenciler arasında köprü olmayı sürdüreceğiz. Her kesimden destekçilerin kendi aralarında para toplayarak sağladığı katkılarla, yine kar tanesi çığ haline gelecek ve gençlerimiz için can suyuna dönüşecek. Daha fazla öğrencimize destek olabilmek için herkesi bu projeye katkı sağlamaya çağırıyoruz" dedi.