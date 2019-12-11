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Karşıyaka'nın gözü Of'ta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgiyle Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, gözünü kendi yerine 5'inci sıraya yerleşen Ofspor'la oynayacağı ilk yarının final maçına çevirdi.

11.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:52Karşıyaka'nın gözü Of'ta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgiyle Play-Off hattından çıkan , gözünü kendi yerine 5'inci sıraya yerleşen 'la oynayacağı ilk yarının final maçına çevirdi. Averaj farkıyla önüne geçen rakibi gibi 24 puanı bulunan Karşıyaka, pazar günü Ofspor'u yendiği takdirde devreyi Play-Off hattında tamamlayacak. Cezası biten Doğukan'ın ilk 11'e döneceği yeşil-kırmızılılarda ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan Kuş, ayak bileğinde ödem oluşan Harun ve darbeye bağlı sakatlık yaşayan Anıl, maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Kaf-Kaf'ta Of sınavında kalede yine Turgutluspor ve Belediye Derincespor karşılaşmalarında 6 gol yeyince eleştiri oklarının hedefi olan Mehmet'in oynaması bekleniyor. Genç file bekçisi bu maçlar öncesinde forma giydiği 4 karşılaşmada ise kalesinde 1 gol görmüştü. Of'u yenip ilk yarıyı mutlu kapatmak isteyen Karşıyaka, verilecek iznin ardından 21 Aralık'ta yeniden toplanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Ofspor, Spor

Kaynak: DHA

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