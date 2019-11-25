Karşıyaka'nın gözü zirvede

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Cizrespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka, hedef büyüttü. Teknik direktör Soner Tolungüç, Cizrespor galibiyetinin çok önemli olduğunu vurguladı. Hem oyunsal hem de futbolcuların gelişimi anlamında çok sıkı çalıştıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Biz olaya maç maç bakıyoruz. Takım şu ana kadar hep disiplinli çalıştı. Bu ligde Karşıyaka'ya yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Hedefimiz daha da büyüyecek. Biz her zaman amacımızı üst sıralar olarak belirlemiştik. Ancak bu da yeterli olmayacak, beklentilerimiz büyük. Zirve yarışında var olacağız ve en üst noktayı hedefleyeceğiz" dedi. Tolungüç oyuncularını da tebrik ederek, "Oynayan, oynayamayan herkes forma rekabetinin içinde yer alıyor. Hazır olacağız. Ayrıca altyapımızdan gelecek gençlerimizle havuzumuzu genişleteceğiz" diye konuştu. Kaf-Kaf bu hafta evinde Ege derbisinde Turgutluspor'u misafir edecek.