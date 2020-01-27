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Karşıyaka'nın kârlı haftası

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20'nci haftayı bay geçiren Karşıyaka, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftayı maç oynamadan karlı kapattı.

27.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:36Karşıyaka'nın kârlı haftası

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20'nci haftayı bay geçiren , Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftayı maç oynamadan karlı kapattı.

Yeşil-kırmızılı takımın ilk 5'le arasındaki puan farkı 1'den 2'ye yükseldi. Esenler Erokspor-Turgutluspor maçının 1-1'lik skorla sona ermesi, Belediye Derincespor ve Fethiyespor'un rakiplerine mağlup olması, 1 maç eksiği olan Kaf-Kaf'ın yarışta geride kalmamasını sağladı. Sportif direktör Atilla Güneş, "Sonuçlar istediğimiz oldu. Bay geçirdiğimiz haftada rakiplerin puan kaybetmesi bize avantaj sağladı" diye konuştu. Karşıyaka, pazar günü evinde Erbaaspor'la karşılaşacak.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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