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Karşıyaka'nın kozu evi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına tekrar yerleşen Karşıyaka, Fatsa Belediyespor mücadelesi öncesi iç sahada taraftarı önündeki performansına güveniyor.

12.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:18Karşıyaka'nın kozu evi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına tekrar yerleşen , Belediyespor mücadelesi öncesi iç sahada taraftarı önündeki performansına güveniyor. Bu sezon İzmir'de 10 maça çıkan yeşil-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Taraftarı önünde 22 puan toplarken rakiplerine 10 maçta yalnız 8 puan kaptıran Kaf-Kaf, iç sahada 17 gol atıp 6 gol yedi. Cumartesi günü oynanacak Fatsa maçı öncesi cezalı Harun dışında eksik futbolcusu olmayan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "İç sahada puan kaybetme lüksümüz yok. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanıp üst sıralardan kopmadan yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor

Kaynak: DHA

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