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Karşıyaka'nın önünde 100 alacaklı var

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, 4 sezondur devam eden transfer yasağını, ara transfer döneminde alacağı Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş eski futbolcu ve teknik adamlarına muvafakatname imzalatıp kaldırmak için seferberlik ilan eden Karşıyaka'nın borçlu olduğu isim sayısı arttı.

26.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:08 Karşıyaka'nın önünde 100 alacaklı var

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, 4 sezondur devam eden transfer yasağını, ara transfer döneminde alacağı Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş eski futbolcu ve teknik adamlarına muvafakatname imzalatıp kaldırmak için seferberlik ilan eden 'nın borçlu olduğu isim sayısı arttı. Listeye ilk etapta hesap edilmeyen masör, malzemeci ve kulüp çalışanları da eklenince Kaf-Kaf'ın federasyonda borçlu olduğu alacaklı sayısı 100'e çıktı.

Toplam 19 milyon TL civarında kesinleşmiş transfer yasağı borcu bulunan kulüpten 7-8 yıldır alacaklarını tahsil etmeyi bekleyen bazı futbolcuların tek dönemliğine muvafakatname vermeye yanaşmadığı, yeşil-kırmızılıların, "Transfer yasağını kaldırıp lig atlayınca gelirimiz artar. Alacağınızı daha kısa sürede tahsil edersiniz" diyerek oyuncuları ikna etmek için çaba harcadığı öğrenildi. Kaf-Kaf, transferi açtığı takdirde kadroya dahil edilecek futbolcular konusunda da araştırma halinde. İlk yarıyı Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka, Antalya kampını sürdürüyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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