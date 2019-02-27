Karşıyaka'nın Selim Çınar Gururu

Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Uluslararası Basketbol Tahkim Kurulu'nun (BAT) konferansına konuşmacı olarak davet edildi. Kaf-Kaf'ta 2001 yılından bu yana basketbol şubesinde birçok kademede görev yapan, 6 yıldır da genel menajerlik görevini başarıyla yürüten Çınar, BAT'ın yüzlerce Avrupa kulübü arasında konferansa konuşmacı olarak davet ettiği tek takım menajeri olmanın onurunu yaşadı.Çınar, Almanya'nın Münih kentinde 8 Mart Cuma günü düzenlenecek BAT Kullanıcı Konferansı'nda, "BAT prosedüründe iyi uygulanan ve iyileştirilmesi gereken elementler" oturumunda konuşma yapıp Avrupa'da basketbol hukukunun gelişim ve değişimine dair fikirlerini katılımcılarla paylaşacak. Konferansa Çınar'la birlikte uluslararası spor hukukçuları davet edildi. Selim Çınar, FIBA Europe Cup son 16 turunda Ventspils'le Letonya'da 6 Mart'ta oynanacak ilk maç sonrası konferans için Almanya'ya geçecek.- İzmir