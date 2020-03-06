Karşıyaka'nın Tolungüç'le kozu taraftarı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 maçtır galibiyete hasret kalan Karşıyaka , pazar günü çıkacağı Ağrı 1970 sınavı öncesi teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahadaki başarılı performansına güveniyor. Bu sezon Tolungüç döneminde taraftarı önünde 11 maça çıkan yeşil-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken yalnız 1 kez sahadan puansız ayrıldı. Kaf-Kaf, Tolungüç'le iç sahada sezonun ilk yarısında üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde 41 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyup bir an önce finaller için bileti garantilemek isteyen İzmir temsilcisi, fikstürde önündeki 3 maçın 2'sini taraftarı önünde oynayacak. Karşıyaka'da Ağrı sınavı öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.