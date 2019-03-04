Karşıyaka'nın Zafer Haftası

Kaynak: DHA

İZMİR'in en çok branşta yarışmacı takımı olan spor kulübü konumundaki Karşıyaka, hafta sonunu futbol, basketbol ve voleybolda önemli galibiyetlerle kapattı, camiaya bayram sevinci yaşattı. Futbolda transfer yasağıyla altyapı patentli kadrosu kalan Kaf-Kaf, TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kırşehir Belediyespor'dan sonra zirve takipçisi Altındağ Belediye'spor'u deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenerek Karşıyaka Play-Off umutlarını yeşertti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişin ardından yeni çalıştırıcısı Dirk Bauermann yönetimindeki ilk maçta güçlü rakibi Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, Play-Off yarışına tutunurken salonu tıklım tıklım dolduran taraftarının da yüzünü güldürdü. Karşıyaka,8 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki rakibiyle arasındaki farkı tek galibiyete indirdi.Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda da futbol gibi tamamı altyapıdan kadrosu olan Karşıyaka, Balıkesir DSİ'yi çekişmeli geçen mücadele sonunda deplasmanda 3-2 mağlup eden KSK'li bayanlar, Play-Off iddiasını sürdürdü. 3'te 3 yaparak güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbolda lider Kırşehir Belediyespor'u yendikten sonra Altındağ Belediye'yi de Ankara'da mağlup etmek özgüvenimizi artırdı. Basketbolda Dirk Bauermann ile Galatasaray'ı yendik ve iki sezondur kaçırdığımız Play-Off'a bir adım daha yaklaştık. Voleybolda yine altyapımızdan yetişen genç kızlarımızla önemli bir deplasmandan zaferle döndük. İdari anlamdaki çalışmalarımızın sportif başarılarla süslenmesi yönetim kurulumuzun da motivasyonunu yükseltiyor" dedi.FUTBOL TAKIMINA PARA DOPİNGİTFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste önemli rakiplerini mağlup ederek çıkışa geçen Karşıyaka, çarşamba günü oynanacak Kızılcabölükspor maçı öncesi şube yönetiminin para dopingiyle moral tazeledi. Futbol şube yönetimi, takımın 2'şer bin TL'lik Altındağ Belediyespor galibiyeti primlerini haftanın ilk mesai gününde öderken teknik kadro ve kulüp çalışanlarına maaşlarını da yatırdı. Futbol şubesi, altyapıya da 20 bin TL kaynak aktardı. Grupta bir dönem düşme hattında son sıraya kadar gerileyen, pazar günü Adıyaman 1954'ün Pazarspor'a yenilmesiyle düşme barajına 10 puan fark atan Kaf-Kaf, Kızılcabölükspor'u da mağlup ettiği takdirde Play-Off iddasını artıracak. Yeşil-kırmızılı yönetim, çarşamba saat 14.30'daki Kızılcabölük maçını akşam saatlerine aldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.BAUERMANN HAYRAN KALDIPINAR Karşıyaka'da antrenörlük görevini geçen hafta Özhan Çıvgın'dan devralıp takımla ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 yenmenin mutluluğunu yaşayan Dirk Bauermann, taraftara hayran kaldı. Kariyerinde birçok ülkede görev yaparak 9 şampiyonluk yaşayan, Almanya Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Alman çalıştırıcı, "İlk maçımı kazandığımız için mutluyum. Galibiyeti hak ettik. Ben buraya geldiğimde taraftarlarımız iç saha maçlarında takımın 6. oyuncusu gibi olduğunu söylemişlerdi, biraz eksik anlatmışlar. Taraftarımız yedinci belki sekizinci oyuncumuzdu. Onlarsız bu galibiyet kolay olmazdı" dedi.- İzmir