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Karşıyaka Özgür Soylu'yu unutmadı

KARŞIYAKA, 2008 yılında Bandırma'da oynanan Banvitspor-Pınar Karşıyaka maçına giderken mola verdikleri Balıkesir'deki bir tesiste çıkan kavga sonucu pompalı tüfekle vurularak ölen taraftarı Özgür Soylu'yu unutmadı.

14.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:26Karşıyaka Özgür Soylu'yu unutmadı

KARŞIYAKA, 2008 yılında 'da oynanan Banvitspor-Pınar Karşıyaka maçına giderken mola verdikleri 'deki bir tesiste çıkan kavga sonucu pompalı tüfekle vurularak ölen taraftarı Özgür Soylu'yu unutmadı. Soylu'nun 11. ölüm yıldönümü olan cumartesi günü İzmir'de oynanacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasında tüm Karşıyaka taraftarları maça siyah tişört giyerek gelme hazırlığı yaparken, kulüp yönetimi de 50 TL satışa çıkacak tam biletlerin 10 TL'sini Soylu'nun ailesine verme kararı aldı. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, "Özgür tam bir Karşıyaka sevdalısıydı. Ölüm yıl dönümü olan 16 Kasım, Galatasaray maçına denk geldi. Biz de ailesinin yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak Özgür Soylu'nun yeğeni Çınar Özgür'ün eğitimine destek olabilmek adına böyle bir karar aldık. Özgür'ü özlemle anıyoruz" dedi.



Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Balıkesir, Bandırma, Spor

Kaynak: DHA

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