08.07.2019 13:15
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Karşıyaka sahaya iniyor

Karşıyaka sahaya iniyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde saat 16.00'da toplanacak İzmir ekibi, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde sezonun ilk antrenmanını saat 19.00'da gerçekleştirecek. İzmir'deki ilk etap boyunca tesislerinde kamp yapacak yeşil-kırmızılı ekip, 2 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Karşıyaka, 27 Temmuz'da ilk etap hazırlıklarını bitirip 29 Temmuz'da ise Afyonkarahisar'a 13 günlüğüne kampa gidecek.
İzmir ekibi, kamp dönüşü bayram izni yapıp sezon hazırlıklarını tesislerinde tamamlayacak. Transfer yasaklısı kulüpte Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımdan geçen 23 Mayıs'ta 5 yıllığına profesyonel sözleşme imzalanan Caner Cengiz, Mert Yılmaz, Batuhan Kara, Hakan Denizci ve Berke Sarıgül de yeni sezonda A takımda forma giyecek. Kadrosunu büyük oranda koruyan Karşıyaka, iç transferde Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la sözleşme yenilemişti.


- İzmir
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Çiğli, İzmir, Spor

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