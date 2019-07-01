01.07.2019 10:09
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Karşıyaka Sivas'ı anıyor: 'Yanık Zaman Madımak'

Karşıyaka Sivas

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 26 yıl önce Sivas'ta katledilen sanatçı ve aydınları tiyatro sahnesinde anacak.

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen oyunlarından 'Yanık Zaman Madımak', katliamın yıl dönümü olan 2 Temmuz 'da bir kez daha Karşıyakalılar ile buluşacak.

HERKESE AÇIK, ÜCRETSİZ

Adil Bozkurt'un yazdığı, Zekeriya Hocalar'ın yönettiği oyun, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahneye taşınacak. Saat 20.00'da başlayacak oyun; dekoru, kostümleri, müzikleri ve koreografisiyle seyirciyi 2 Temmuz 1993'e götürecek, Madımak Oteli'nin yakılmasıyla katledilen canlar anılacak. Hasan Or ve Ender Bal tarafından da müzik dinletisinin sunulacağı etkinlik, ücretsiz ve herkese açık olacak.

3 TEMMUZ'DA AYDIN'DA

Öte yandan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 'Yanık Zaman Madımak' oyununu 3 Temmuz'da da Aydınlılar için sahneleyecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Alevibileşenlerinin katkılarıyla düzenlenen anma etkinliği, Yıldız Kenter- Şükran Güngör Sahnesi 'nde saat 20.30'da başlayacak.

"UNUTTURMAYACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bundan tam 26 yıl önce gericilerin işlediği insanlık suçunu, yaşanan büyük acıyı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda yitirdiğimiz canları bir kez daha sevgi ve saygıyla anmak için, 2 Temmuz Salı akşamı Hikmet Şimşek Sanat Merkezimizde buluşalım" dedi.

Kaynak: Bültenler
Karşıyaka , 2 Temmuz , Güncel

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