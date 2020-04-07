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Karşıyaka sonlarda atıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgınıyla liglere verilen ara öncesi play-off hattında yer alıp sezonun tekrar başlayacağı günleri bekleyen Karşıyaka, bu sezon attığı 33 golün 18'ini ilk ve ikinci yarıların son 15 dakikalarında buldu.

07.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:55
Karşıyaka sonlarda atıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgınıyla liglere verilen ara öncesi play-off hattında yer alıp sezonun tekrar başlayacağı günleri bekleyen Karşıyaka , bu sezon attığı 33 golün 18'ini ilk ve ikinci yarıların son 15 dakikalarında buldu.

Kaf-Kaf, 31-45 dakikaları arasında rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Yeşil kırmızılılar karşılaşmaların son bölümü olan 76-90 dakikaları arasında ise 10 gol kaydetti. İzmir ekibi ilk 15 dakikada 4, 16-30 dakikalar arasında ise 5 kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarılara hızlı bir giriş yapamayan Karşıyaka, 46-60 dakikaları arasında ise sadece 1 gol atabildi. Yeşil kırmızılılar, maçların 61 ve 75'inci dakikaları arasındaysa 5 kez fileleri havalandırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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