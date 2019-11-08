Karşıyaka Teknik Direktörü Tolungüç: Daha yolun başındayız

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ligin 3 haftasını düşme hattında geçtikten sonra 7 maçta 14 puan alıp Play-Off hattına giren Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, daha iyi olacaklarını söyledi. Teknik direktörlük görevini devraldıktan sonra takımı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp, kalesinde yalnız 2 gol gören Tolungüç, "Yeşil-kırmızılı armanın bulunduğu her ortamda iddialı ve hedefi olması gerekir. Biz bunun bilincinde hareket eden bir ekibiz. Çatışı altında olduğumuz kulübün büyüklüğünü çok iyi biliyoruz" dedi.

Kaf-Kaf'ta daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, 2.5 yıllık aradan sonra döndüğü yeşil-kırmızılıları düşme hattından çıkarıp Play-Off yarışına ortak eden Tolungüç, "7 hafta içinde düşme barajından Play-Off yarışının içine girdik. Karşıyaka'nın hedefleri doğrultusunda daha çok uzun yolumuz var. Daha fizik güç ve oyun kalitesi olarak yüzde 60 seviyesindeyiz. Pazar günü Payasspor önünde ilk dış saha galibiyetimizi alıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Çok çalışarak armamızı layık olduğu yerlere taşımak istiyoruz" diye konuştu.