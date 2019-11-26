Karşıyaka Tolungüç'le mutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 4 galibiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan, 6 maçtır bileği bükülmeyen Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç'le eski günlerine döndü. Yeşil-kırmızılılarda düşme hattında son sırada devraldığı takımı geçen sezon müthiş bir seriyle Play-Off'a taşıyan teknik direktör Mesut Toros'la yollar, bu sezona tartışmalar arasında 3 maçta 1 puanla yine düşme barajında başlanınca ayrıldı. Toros'un yerine takımı çok iyi tanıyan Soner Tolungüç'ü 2.5 yıl sonra yuvaya döndüren Kaf-Kaf, tecrübeli teknik adam gelir gelmez çıkışa geçti.

Takımıyla ilk maçta 1877 Alemdağ engelini 1-0'la aşan Tolungüç, yeşil-kırmızılılara 10 haftadır yenilgiyi unutturdu. Sezonun ilk 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka, Tolungüç dümene geçtikten sonra ise 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde edip yalnız 1 kez mağlup oldu. Grupta 6 haftadır bileği bükülmeyip bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, Tolungüç'le 10 maçta 23 puanı hanesine yazdırdı. Karşıyaka, Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapatırken yalnız 2 maçta skor üretemedi.

TURGUTLUSPOR MAÇI İÇİN BAŞVURU

KARŞIYAKA, 2 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da iç sahada oynayacağı Turgutluspor maçını geceye aldırmak için rakibini ikna etmeye çalışıyor. Grupta 24 puanla üçüncü basamaktaki yeşil-kırmızılılar, 23 puanlı beşinci Turgutluspor'un yönetimiyle temasa geçti. Turgutluspor cephesinin mesai saatinde oynanacak maçta saat değişikliğine ev sahibine taraftar avantajı yaratacağı için soğuk baktığı öğrenildi. Futbol Federasyonu, saat değişiklikleri talebinde rakiplerin onayına göre karar veriyor.

- İzmir