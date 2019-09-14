Haberler » Spor » Haber

Karşıyaka turu kaybetti, efe'yi kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Muğlaspor'a evinde seri penaltılarla elenip kötü gidişatı sürdüren Karşıyaka, yenilse de kaleci Efe Öcal'ı kazandı.

14.09.2019 13:48Karşıyaka turu kaybetti, efe'yi kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Muğlaspor'a evinde seri penaltılarla elenip kötü gidişatı sürdüren Karşıyaka, yenilse de kaleci Efe Öcal'ı kazandı.
Muğlaspor önünde profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Efe, 90 dakika boyunca yaptığı net kurtarışlarla kalesinde güven verdi. Efe, kalede Erdoğan'a iyi bir altennatif olduğunu kanıtladı. Karşıyaka'da Erdoğan, geçen sezon başında Erhan'ın Altınordu'ya satılmasıyla ilk kez profesyonel olarak eldivenleri eline geçirip bir daha çıkarmamıştı. Ligde Erdoğan yine yeşil-kırmızılıların 1 numaralı file bekçisi olurken Efe de teknik direktör Mesut Toros'tan şans bekleyecek.
Ligde ilk 2 haftada 1 puan toplayabilen, kupadan da elenmenin üzüntüsünü yaşayan Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçirecek.


- İzmir

Türkiye Kupası, Karşıyaka, EFE, Spor

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Haberleri
17:18 Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
17:15 Demir grup sivasspor (fotoğraflar)
17:04 Büyükşehir belediye erzurumspor (fotoğraflar)
16:58 Mehmet büyükekşi: ilk hedefimiz takımın ismini değiştirmek
16:54 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
16:51 Gazişehir Gaziantep'in takımının ismi değişiyor
16:40 Alt minik erkekler türkiye ferdi boks şampiyonası sona erdi