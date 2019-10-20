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Karşıyaka ve Çiğli'ye iki yeni otobüs hattı

ESHOT Genel Müdürlüğü, 330 numaralı Bostanlı İskele-Evka 3 Metro İstasyonu Aktarma Merkezi ile 816 numaralı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi-Çiğli Aktarma Merkezi arasında yolcu taşıyacak otobüs hatlarını hizmete açıyor.

20.10.2019 15:41Karşıyaka ve Çiğli'ye iki yeni otobüs hattı
ESHOT Genel Müdürlüğü, 330 numaralı Bostanlı İskele-Evka 3 Metro İstasyonu Aktarma Merkezi ile 816 numaralı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi-Çiğli Aktarma Merkezi arasında yolcu taşıyacak otobüs hatlarını hizmete açıyor. Yeni hatlar, 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı yaygınlaştırmak ve seyahat konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmirlilerden gelen istekleri de değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli'de iki yeni otobüs hattını hayata geçiriyor. 21 Ekim tarihinden itibaren Bostanlı İskele-Evka 3 Metro İstasyonu Aktarma Merkezi ile 816 numaralı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi-Çiğli Aktarma Merkezi arasında yolcu taşıyacak iki yeni hat devreye alınacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, mevcut hatlardaki geliştirme çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan yeni hatların açılması konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Karşıyaka sahil güzergahından Bornova'ya otobüsle ulaşım sağlanması yönünde hem ilçe sakinlerinden hem de muhtarlardan yoğun talep vardı. Aynı şekilde hastanelerin yoğun olduğu Ataşehir Mahallesi için de ring hattı isteniyordu. Vatandaşlarımızın taleplerini karşıladık" dedi.

Güzergahlar ve çalışma sıklığı

330 numaralı hatta sekiz araç, 12 dakika sıklıkla çalışacak. Bostanlı İskele'yi takiben Karşıyaka sahil, Altınyol, Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı, Symrna Meydanı, Manas Bulvarı, Manavkuyu, Bornova Merkez güzergahını takip ederek Evka 3 Metro durağına ulaşacak. 816 numaralı hatta ise iki araç, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile Çiğli Aktarma Merkezi arasında 15 dakika sıklıkla ring yapacak. Otobüsler, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesini takiben Şehit Ali Karaoğlan Lisesi, Kent Hastanesi, Ekol Hastanesi, Ataşehir Mahallesi ve Çiğli Aktarma güzergahını kullanacak. - İZMİR

Karşıyaka, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

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