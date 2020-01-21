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Karşıyaka'ya ara ilaç

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk iki maçında hanesine 1 puan yazdırınca Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, bay takım olarak geçireceği haftada yara saracak.

21.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:45Karşıyaka'ya ara ilaç

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk iki maçında hanesine 1 puan yazdırınca Play-Off hattından çıkan , bay takım olarak geçireceği haftada yara saracak. Grip salgınıyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda ağır hastalıkları nedeniyle son Kozanspor deplasmanında forma giyemeyen Fatih, Görkem ve Harun, serumla oynayan Hakan Kuş, Mustafa Aşan, Anıl ile Cenk iyileşecek. Takıma devre arasında dönen Onur ve Battal, bu sürede biraz daha form tutacak. Kozan maçı sonrası izin yapan Karşıyakalı futbolcular, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak. Teknik direktör Soner Tolungüç, bay olacakları haftanın ardından lige yepyeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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