10.07.2019 11:37
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Karşıyaka'ya başkan sözü

Karşıyaka

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezon açılışında yeşil-kırmızılı takımın oyuncularına geçmiş alacaklarını ödeme konusunda söz verdi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezon açılışında yeşil-kırmızılı takımın oyuncularına geçmiş alacaklarını ödeme konusunda söz verdi. Yeni sezonda futbolcuların maddi anlamda kafalarının rahat olacağını ifade eden Başkan Büyükkarcı, "Bu sene çok daha iyi olacağınıza eminim. Artık kafanızdaki birçok sorunun yok olduğuna inanıyorum. Kulübümüz maddi anlamda, kurumsallaşma anlamda daha iyi olacak. Önümüzdeki hafta, geçen seneyle ilgili tüm alacaklarınız kapanacak" diye konuştu.
Pazartesi ya da salı günü geçen seneyle ilgili tüm alacakların kapanacağını açıklayan Turgay Büyükkarcı, "Kimin ne alacağı varsa hepsini temizleyeceğim. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Şartlarınızı daha da iyileştirmek için çaba sarf ediyorum. Tesiste yatacağınız, barınacağınız yerle ilgili projeler var. Fitness salonu yapıyoruz. Saha problemi bundan sonra olmayacak. Daha iyi şartlarda çalışacaksınız. Sizden tek isteğimiz bu armayı yine aslanlar gibi temsil etmeniz. Size çok güveniyoruz, bu güveni boşa çıkarmayacağınıza eminiz" dedi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

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