Karşıyaka'ya kampanyadan 116 bin TL

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışında, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında olup Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Play-Off'u kovalayan Karşıyaka'da kulübe mali destek sağlamak için 3 hafta önce başlatılan, "Bir bayrak da sen as" kampanyasında şimdiye kadar 116 bin 150 TL toplandığı açıklandı. Karşıyaka yönetimi, kampanya kapsamında toplu alımlarla 1123 adet bayrak, 9 da sponsor bayrağı satıldığını duyurdu. Karşıyaka Belediyesi 3 sponsor bayrağıyla kulübe 30 bin TL katkı sağlarken Başkan Turgay Büyükkarcı ve 1912 Karşıyaka Derneği birer sponsor bayrağı aldı.

Karşıyaka, kampanyayla FIFA kanalıyla kulübe puan silme tehlikesi yaratan son eski yabancı futbolcu borcunu da kapatmayı planlıyor. Ekim 2017'den bu yana taraftarın kampanyası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımı, Mesut Sancak ve yönetimin katkısıyla 9 eski yabancıya olan borcu kapatan Kaf-Kaf'ın 2015-16 sezonunda 11 lig maçında forma giyip ayrılan Sırp stoper Duric'e günlük kurla 1 milyon 50 bin TL (160 bin Euro) borcu bulunuyor. Karşıyaka, FIFA'da karara bağlanmak üzere olan bu dosyayı da kapatıp puan silme, küme düşürme gibi yaptırımlardan tamamen kurtulmayı hedefliyor.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Bu kampanya ile semte sahip çıkma duygusu yaşanacak. Bu bizim için maddi gelirden daha önemli. Yeni yıla kadar yıl kadar tüm sokakların bu bayraklarla donatılmasını bekliyoruz. Biz bir kurtuluş savaş başlattık. Kulübümüz tekrar ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın da görsel şölene dönüşmesini istiyoruz. Biz semtle birlikte olursak bu çaba meyvelerini verecek" açıklamasını yaptı. Karşıyaka, TFF 3. Lig'de ikinci yarı maratonu öncesi yarın Antalya Lara'da 9 günlüğüne kampa girecek.

19.12 COŞKUSU

KARŞIYAKA'da Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık, coşkuyla kutlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ve taraftarlar, ilk olarak dün sabah kulübün kurucu başkanı olan Kadızade Zühtü Işıl'ın kabrini ziyaret etti. Karşıyaka Belediye Bandosu, gün boyu çeşitli yerlerde mini konser verdi. Belediye Başkanı Tugay'ın katılımıyla Karşıyakalılar için sembol yerlerden olan çarşı girişindeki Hergele Meydanı'nın açılışı yapılırken etkinlikler Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde Ayhan Öngen, Çetin Taşkıngenç, Somer Terzioğlu'nun katılımıyla, Vehbi Moğol'un moderatörlüğündeki, "Yaşayan KafSinKaf Efsaneleri" başlıklı söyleşi ile devam etti.

Belediye tarafından akşam ise Bostanlı Demokrasi Meydanı'na taşınan kutlamalarda saat 19.12'deki havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı. Taraftarlar ardından konser ve DJ performansıyla coştu. Dünya Karşıyakalılar günü için taraftarın mesajlarının yer aldığı özel bir video da hazırlatan, eşi Öznur Tugay'la gün boyu etkinliklere katılan Belediye Başkanı Cemil Tugay, "1912, muhteşem bir miladın satır başıdır. 19.12 bu yürüyüşün büyük hatırasına saygı duruşunu anımsatan, bizi bir araya getirip tutan, 'İyi ki biziz, iyi ki biz Karşıyaka'yız!' dedirten simgemizdir. Dünya Karşıyakalılar Günü, dünyanın neresinde bir Karşıyakalı varsa, orada tüm değerleriyle Karşıyaka'nın, Kaf Sin Kaf'ın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğunu ve yaşadığını anlatır" açıklamasını yaptı.

- İzmir