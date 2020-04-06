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Karşıyaka'ya transfer umudu

Dünya çapında sağlık, iş ve finans sektörünü sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle bütün spor organizasyonları ertelenip uluslararası federasyonlar yeni tedbirler almak zorunda kalırken, Karşıyaka'ya az da olsa yeni sezonda transfer yapabilme umudu doğdu.

06.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:18
Karşıyaka'ya transfer umudu

Dünya çapında sağlık, iş ve finans sektörünü sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle bütün spor organizasyonları ertelenip uluslararası federasyonlar yeni tedbirler almak zorunda kalırken, Karşıyaka 'ya az da olsa yeni sezonda transfer yapabilme umudu doğdu. Salgın nedeniyle futbol ekonomisi tüm dünyada büyük zarar görürken, FIFA ve UEFA da ödemelerini yapmakta güçlük çeken kulüpler için bir dizi önlem aldı. Futbolun dünyadaki patronu FIFA, oyuncuların alacaklarını tahsil etmek için kendisine yapacağı başvurularda salgının tüm dünyada büyük etki yarattığı mart ayını hariç tuttu. UEFA da en üst kategorideki ligler için çok sıkı bir şekilde uyguladığı Finansal Fair Play yükümlülüklerini 2020-21 sezonu için askıya aldı.

Eski futbolcularına olan borçları yüzünden 4 sezondur transfer yapamayıp aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, kulüpleri korumak için atılacak sonraki adımlarda transfer yasaklarının da tek dönemliğine askıya alınmasını bekliyor. Transfer yasakları konusunda geçmiş yıllardaki borçların ödenmesini şart koşan FIFA'nın yasaklı kulüplere bu hakkı tanımasının çok güç olduğu ancak gelişmelere göre bazı esneklikler tanınabileceği öğrenildi.Kaf-Kaf'ın transfer yasağını geçen devre arasında borçlu olduğu futbolcu ve teknik adamlardan muvafakatname alarak kaldırma girişiminden sonuç çıkmamıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Karşıyaka, Spor
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