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Karşıyaka yeni yılı müzik şöleniyle selamladı

Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, 2020'ye sayılı günler kala muhteşem bir 'Yeni Yıl Konseri'ne ev sahipliği yaptı.

26.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:52 Karşıyaka yeni yılı müzik şöleniyle selamladı

Şef Tolga Taviş yönetimindeki konserde özel bir repertuvarla sahne alan KODA, Solist Ece Göksu ve konuk müzisyenler, salonu dolduran yüzlerce sanatsevere unutulmaz bir gece yaşattı.

CAZ VE ODA MÜZİĞİ BULUŞTU

Yoğun ilgiyle karşılanan ve biletleri günler öncesinden tükenen müzik şöleni; Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) Konserleri kapsamında, yeni yıla özel bir programla gerçekleştirildi. Gecede KODA ile birlikte Can Çankaya (piyano), Kağan Yıldız (kontrabas), Berke Özgümüş (davul), Tolga Bilgin (trompet), Valentin Conus (saksafon), Alican Ulubaş (trombon) ile Solist Ece Göksu sahneye çıktı. Caz ve oda müziğini harmanlayarak, dünya çapında klasikleşmiş sevilen eserleri seslendiren sanatçılar; 2020'yi büyük bir coşkuyla selamladı.

'SANATA DESTEK' TEŞEKKÜRÜ

Gecede, KODA'nın Ana Destekçisi olan 'ın Ege Bölge Yöneticisi Hatice Özalp'e teşekkür plaketi takdim eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Üç yıldır orkestramıza destek sağlayan, sponsor olan Denizbank'a, sanata ve sanatçıya verdikleri değer için Karşıyaka Belediyesi ve KODA adına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel geceye emek veren tüm sanatçılarımızı da kutluyor; herkese sağlıklı, mutlu ve barış dolu bir yıl diliyorum" dedi. İzmir Operası Solisti ve KODA Sanat Danışmanı Teyfik Rodos da orkestraya sağladıkları maddi ve manevi katkılar için Denizbank'a teşekkürlerini iletti.

Denizbank Ege Bölge Yöneticisi Özalp ise "Denizbank Ailesi adına bu plaketi almaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.


Denizbank, Karşıyaka, Güncel

Kaynak: Bültenler

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