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Karşıyaka yine kazanamadı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Afyon kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi.

03.08.2019 13:33 Karşıyaka yine kazanamadı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Afyon kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi. İlk özel provada Türkmenistan ekibi Şagadam'la 0-0 berabere kalıp, ikinci randevuda ligin yeni takımı Somaspor'a 3-2 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, son olarak yine 3. Lig'in yeni temsilcisi Yozgatspor 1959'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Kaf-Kaf, ikinci yarıda Hakan'ın golüyle skora denge getirdi.
Hazırlık maçlarında alınan skorları önemsemediğini belirten teknik direktör Mesut Toros, "Antrenman programını bozmuyoruz. Sabah idman yapıp, akşam maça çıkıyoruz. Teknik ekip olarak mücadeleden ve takımın gidişatından memnunuz. Bizim için önemli olan lig" dedi. Karşıyaka, 5 Ağustos'ta oynayacağı kamptaki son hazırlık maçında Sivas Belediyespor ya da Bandırmaspor'la karşılaşmayı planlıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Türkmenistan, Karşıyaka, Afyon, Spor

Kaynak: DHA

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