Haberler » Spor » Karşıyaka zorlu seride

Karşıyaka zorlu seride

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardaki rakipleriyle oynadığı son 3 maçı 7 puanla geçerek Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, üst üste zirve hattındaki takımlarla karşılaşacak.

11.10.2019 12:52Karşıyaka zorlu seride

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardaki rakipleriyle oynadığı son 3 maçı 7 puanla geçerek Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, üst üste zirve hattındaki takımlarla karşılaşacak. Grupta son 3 maçta Alemdağspor ve Kemerspor 2003'ü yenip deplasmanda Fatsa Belediyespor'la berabere kalırken kalesinde gol görmeyen 8 puandaki yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü 15 puanla puan tablosunda ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Karşıyaka'yla geçen sezon da aynı grupta yer alıp oynanan 2 maçta da yeşil-kırmızılı ekibi mağlup etmeyi başaran Erokspor, Play-Off finalinde Vanspor'a geçildi. Kaf-Kaf, İstanbul deplasmanının ardından ise 20 Ekim Pazar günü 13 puanla üçüncü sıradaki Kocaelispor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, bu maçları maksimum puanla geçerek alt grupla bağını koparıp gözünü üst sıralara çevirmeyi hedefliyor. Arif'in cezasının bittiği Karşıyaka'da eksik futbolcu bulunmuyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:37 Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
13:37 Konak'ın yunan ekibiyle dostluk maçı ertelendi
13:36 Miha Zajc için büyük övgü!
13:36 Fransa'dan sürpriz Emre Belözoğlu iddiası!
13:33 Galatasaray'da sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
13:30 Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
13:25 Futbol turnuvasında Barış Pınarı Harekatına pankartlı destek
11.10.2019 13:44:11