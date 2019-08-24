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Karşıyakalı derin baytur yelkende dünya şampiyonu

İZMİR, (DHAKarşıyaka Spor Kulübü'nün milli yelkencilerinden Derin Baytur, 16-23 Ağustos tarihleri arasında Kanada'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda U16 kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

24.08.2019 11:58 Karşıyakalı derin baytur yelkende dünya şampiyonu

İZMİR, (DHA

Karşıyaka Spor Kulübü'nün milli yelkencilerinden Derin Baytur, 16-23 Ağustos tarihleri arasında Kanada'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda U16 kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. 33 Ülkeden 117 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Derin Baytur elde ettiği 71 net puanla birincilik kürsüsüne çıktı. Genç yelkenci genel sıralamada da 5'inci sırayı elde etti. Yine yeşil-kırmızılı kulübün yetiştirdiği milli yelkenciler Alican Uğurlu Dünya 6'ncısı olurken, Uygar Kızılkaya 12'nci sırayı aldı.
Dünya Şampiyonası'nda Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Eyriparmak 17'nci, Bodrumspor'dan Batu Özonur 25'inci oldu. Göztepe'den Aslı Akbeniz ise yarışları 22'nci sırada tamamladı. Türkiye Yelken Federasyonu, ülkemize Dünya şampiyonluğunu getiren Derin Baytur'u, antrenörleri, şampiyonada mücadele eden sporcuları ve yetiştiren kulüpleri tebrik etti.



Dünya Şampiyonası, Kanada, Spor

Kaynak: DHA

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