Karşıyakalı futbolcu Hakan Kuş: "Gol atma potansiyeline sahip bir takımız, teslim olmuyoruz"

Kocaelispor maçında attığı golle siftah yaparak, takımına galibiyeti getiren Karşıyakalı futbolcu Hakan Kuş, "Her an gol atma potansiyeline sahip bir takımız, en önemlisi ise teslim olmuyoruz" dedi.



TFF 3. Lig 2. Grup'ta Soner Tolungüç'ün gelmesiyle çıkışa geçen ve maç eksiğine rağmen play-off hattı ile olan puan farkını 3'e indiren Karşıyaka'da forvet Hakan Kuş, Kocaelispor maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Geçen sezonu 12 golle kapatıp takımının play-off'a kalmasında önemli rol oynayan genç forvet, "İyi oynadığımız Erok maçını şanssız bir şekilde kaybettik. Kocaelispor karşısında rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden galip gelmesini bildik. Takımın en önemli özelliği teslim olmayı kabullenmemesi. İlk haftalardaki gibi değiliz, her an gol atabilme potansiyeline sahibiz. Kocaeli karşısında biraz daha dikkatli olup final paslarını iyi yapabilseydik farklı kazanmamamız için hiçbir neden yoktu" ifadelerini kullandı.



"Başkan hep yanımda oldu"



Geçen sezon 12 gol atmasına rağmen sezona iyi bir giriş yapamadığını ancak Soner Tolungüç ve Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kendisini çok iyi motive ettiğini belirten Hakan Kuş, "Gol atamadığım maçlardan sonra Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti, yanımda oldu. Başkanımız Turgay Büyükkarcı da sağ olsun bana çok destek verdi. Benimle özel ilgilendi, çünkü beni çok iyi tanıyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Attığım golle üzerimdeki stresi attım ve şeytanın bacağını kırdım, arkasının geleceğini düşünüyorum. Teknik ekibimiz rakibi çok iyi analiz ediyor ve bize hazırladıkları rakip takım videolarını izledikten sonra sahadaki işimizi oldukça kolaylaşıyor. Bu büyük etken rakibi çözmemizde ve galibiyete uzanmamızda bizim anahtarımız oluyor" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA