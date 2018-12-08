Karşıyakalı Kadınlar Sporda Buluştu

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:26



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:26

Karşıyaka Belediyesi, Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında yüzlerce kadını spor etkinliklerinde buluşturdu. Farklı günlerde gerçekleştirilen sabah sporu ve zumba organizasyonlarına Muharrem Candaş Spor Salonu ev sahipliği yaptı.Günün erken saatlerinde başlayan sabah sporunda; canlı bateri performansı eşliğinde yapılan ritme dayalı antrenman renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe büyük ilgi gösteren kadınlar, hem spor yaptı hem de eğlenceli anlar yaşadı. Yine Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenlenen zumba organizasyonu da yoğun katılımla gerçekleştirildi."Aktif yaşama teşvik ediyoruz"Her iki etkinlikte de salonu dolduran kadınlar, uzman eğitmenler ile ücretsiz olarak düzenlenen organizasyonlar için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür etti. Kadınların sosyal hayatta daha etkin rol almasını sağlamak ve aktif yaşama teşvik etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Akpınar ise "Bu anlayışla özel etkinlik ve projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR