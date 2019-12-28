Karşıyakalı kadınlardan yılbaşı zumbası!

Muharrem Candaş Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona yaklaşık 150 kadın katıldı. Kırmızı giysileriyle eğitmenler eşliğinde zumba yapan katılımcılar, 2020'yi neşe ve coşkuyla selamladı.

YENİ YILDA DA SÜRECEK

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hafta içi her sabah gerçekleştirilen sabah sporu buluşmaları, yeni yılda da devam edecek. Aktivitelere kış sezonu boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, Muharrem Candaş Spor Salonu ve 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Yoga, pilates, sabah sporu ve zumba etkinliklerinin yer aldığı programa ilişkin 367 00 60 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.