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Karşıyakalı kadınlardan yılbaşı zumbası!

Yıl boyunca devam eden ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle binlerce kişiye hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, 2019'un son zumba etkinliğini de 'Yeni Yıl' konseptiyle gerçekleştirdi.

28.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:59 Karşıyakalı kadınlardan yılbaşı zumbası!

Muharrem Candaş Salonu'nda düzenlenen organizasyona yaklaşık 150 kadın katıldı. Kırmızı giysileriyle eğitmenler eşliğinde zumba yapan katılımcılar, 2020'yi neşe ve coşkuyla selamladı.

YENİ YILDA DA SÜRECEK

Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hafta içi her sabah gerçekleştirilen sabah sporu buluşmaları, yeni yılda da devam edecek. Aktivitelere kış sezonu boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, Muharrem Candaş Spor Salonu ve 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Yoga, pilates, sabah sporu ve zumba etkinliklerinin yer aldığı programa ilişkin 367 00 60 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.


Karşıyaka, Sabah, Güncel

Kaynak: Bültenler

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