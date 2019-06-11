Karşıyakalı 'masterler' sahaya iniyor

Karşıyaka Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 12-25 Haziran tarihleri arasında, Latife Hanım Mahallesi'ndeki Karşıyaka'nın Efsaneleri Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

TUGAY DA FORMA GİYECEK

Karşıyaka Spor Kulübü'nün unutulmaz kaptanlarından Erol Baş'a ithaf edilen turnuvanın açılış töreni, 12 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da yapılacak. Ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da forma giyeceği Karşıyaka Belediyesi Masterler ile Karşıyaka Genç Masterler takımları arasında, turnuvanın ilk maçı oynanacak.

11 TAKIMLI TURNUVA

Eleme usulüyle yapılacak turnuvada, 40 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan toplam 11 takım sahaya çıkacak. 25 Haziran'daki final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törenle; birinci ve ikinci olacak takımlara kupa ile madalya, diğer takımlara da katılım plaketleri takdim edilecek.

TÜM SPORSEVERLER DAVETLİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük değerimiz Erol Baş anısına gerçekleşecek turnuvamızda, Karşıyakamızın master futbol takımlarının centilmenlikleri ve performanslarıyla gençlere örnek olacağına inanıyorum. Hem oyunculara destek olmak hem de müsabakaların heyecanını paylaşmak isteyen herkesi tribünlerimize bekliyoruz" dedi.

TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR:

Karşıyaka Masterler

1912 Çarşı Masterler

Kaf-Kaf Masterler

1881 Ata Masterler

Demirköprü Masterler

Fikri Altay Masterler

Alaybey Masterler

Bostanlı Masterler

Karşıyakalı Genç Masterler

Tersane Masterler

Karşıyaka Belediyesi Masterler

Kaynak: Bültenler