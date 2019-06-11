Karşıyakalı 'masterler' sahaya iniyor

Karşıyaka Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 12-25 Haziran tarihleri arasında, Latife Hanım Mahallesi'ndeki Karşıyaka'nın Efsaneleri Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek.
TUGAY DA FORMA GİYECEK
Karşıyaka Spor Kulübü'nün unutulmaz kaptanlarından Erol Baş'a ithaf edilen turnuvanın açılış töreni, 12 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da yapılacak. Ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da forma giyeceği Karşıyaka Belediyesi Masterler ile Karşıyaka Genç Masterler takımları arasında, turnuvanın ilk maçı oynanacak.
11 TAKIMLI TURNUVA
Eleme usulüyle yapılacak turnuvada, 40 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan toplam 11 takım sahaya çıkacak. 25 Haziran'daki final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törenle; birinci ve ikinci olacak takımlara kupa ile madalya, diğer takımlara da katılım plaketleri takdim edilecek.
TÜM SPORSEVERLER DAVETLİ
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük değerimiz Erol Baş anısına gerçekleşecek turnuvamızda, Karşıyakamızın master futbol takımlarının centilmenlikleri ve performanslarıyla gençlere örnek olacağına inanıyorum. Hem oyunculara destek olmak hem de müsabakaların heyecanını paylaşmak isteyen herkesi tribünlerimize bekliyoruz" dedi.
TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR:
Karşıyaka Masterler
1912 Çarşı Masterler
Kaf-Kaf Masterler
1881 Ata Masterler
Demirköprü Masterler
Fikri Altay Masterler
Alaybey Masterler
Bostanlı Masterler
Karşıyakalı Genç Masterler
Tersane Masterler
Karşıyaka Belediyesi Masterler
Kaynak: Bültenler
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