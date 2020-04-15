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Karşıyakalı Morgan'a talip çıktı

Koronavirüs salgını yüzünden spor organizasyonlarına verilen arada ING Basketbol Süper Ligi'yle ilgili kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'da performansıyla takımı sırtlayan pivot Jordan Morgan'a Slovenya'dan Cedevita Olimpija talip oldu.

15.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:54
Karşıyakalı Morgan'a talip çıktı

Koronavirüs salgını yüzünden spor organizasyonlarına verilen arada ING Basketbol Süper Ligi'yle ilgili kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'da performansıyla takımı sırtlayan pivot Jordan Morgan'a Slovenya 'dan Cedevita Olimpija talip oldu.

Olimpija'nın Sloven pasaportu alıp devşirme oyuncu olarak bu ülkenin milli takımında oynayan Morgan için ABD'li menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Karşıyaka'yla yeni sezon için iki taraflı çıkış opsiyonlu sözleşmesi bulunan Morgan, yeşil-kırmızılıların bu yıl ligde zirve yarışı verip FIBA Europe Cup'ta yarı finale yükselmesine büyük katkı yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Karşıyaka, Koronavirüs, Karşıyaka, Slovenya, Spor
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