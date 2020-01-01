Karşıyakalı Mustafa ve Cenk en iyi 11'de

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off barajının içinde dördüncü sırada yer alan Karşıyaka'da takımın en tecbübeli isimleri Mustafa Aşan ile Cenk Özbey, bir internet sitesinin düzenlediği ankette grupta ilk yarının en iyi 11'ine seçildi.

Yeşil-kırmızılı kadronun vazgeçilmezlerinden olan ikili, sezonun ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi. Kaf-Kaf'ta cezalı duruma düşen Mustafa Aşan ve Metin Peker, 2'nci yarının ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor karşısında görev yapamayacak.Antalya kampından dönen Karşıyaka, yeni yıl izni sonrası 2'nci yarı hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak.