Haberler » Spor » Karşıyakalı Mustafa ve Cenk en iyi 11'de - Spor

Karşıyakalı Mustafa ve Cenk en iyi 11'de

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off barajının içinde dördüncü sırada yer alan Karşıyaka'da takımın en tecbübeli isimleri Mustafa Aşan ile Cenk Özbey, bir internet sitesinin düzenlediği ankette grupta ilk yarının en iyi 11'ine seçildi.

01.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:12 Karşıyakalı Mustafa ve Cenk en iyi 11'de

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off barajının içinde dördüncü sırada yer alan 'da takımın en tecbübeli isimleri Mustafa Aşan ile Cenk Özbey, bir internet sitesinin düzenlediği ankette grupta ilk yarının en iyi 11'ine seçildi.

Yeşil-kırmızılı kadronun vazgeçilmezlerinden olan ikili, sezonun ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi. Kaf-Kaf'ta cezalı duruma düşen Mustafa Aşan ve Metin Peker, 2'nci yarının ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor karşısında görev yapamayacak.Antalya kampından dönen Karşıyaka, yeni yıl izni sonrası 2'nci yarı hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:17   Haris Hajradinovic: "Asker selamına olumsuz bir şey söylenemez" - Spor
15:12   Altınordu Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı - Spor
15:12   P&G'nin Desteklediği Sporcular Olimpiyat Yılına Hazır - Spor
15:12   Altınova'da hedef BAL Ligi - Spor
15:08   İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı - Spor
15:07   Fenerbahçe Mertens'in transferi için harekete geçti - Spor
12:49   Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası - Spor
12:47   Trabzonspor, Anderson Talisca'nın menajerini Türkiye'ye çağırdı - Spor
12:42   Beşiktaş'ın yıldızından Cüneyt Çakır tepkisi: Formamın çekildiğini gördü - Spor
12:24   İngilizler yazdı! Tottenham, Vedat Muriç'e transfer teklifinde bulundu - Spor
1.01.2020 15:23:06