Karşıyakalılara 'Bir Telefonla' Hizmet

WHATSAPP VE ÇAĞRI MERKEZİ

Belediye ile vatandaşlar arasında direk ve pratik temas kurmak, sorunları hızla çözüme kavuşturmak için iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanan Karşıyaka Belediyesi; 2018'in başından bu yana 444 1 KSK (575) numaralı Çağrı Merkezi ve 0530 125 13 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı üzerinden 19 bin 984 başvuru aldı. Konularına göre sınıflandırılan başvurular, ilgili müdürlüklere gönderildi.

19 BİN BAŞVURU SONUÇLANDI

Müdürlüklerden gelen sonuçlar ise yine aynı hızla çağrı sahiplerine bildirildi. Bu sayede, sene başından bu yana 19 bin 670 başvuru çözüme kavuşturuldu. Dezavantajlı vatandaşlar için Çağrı Merkezi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Mesaj uygulaması da işitme engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yüzlerce engelli vatandaş belediyeye, öneri ve taleplerini cep telefonlarından kısa mesaj atarak anında iletti.

"BİR TELEFON KADAR YAKINIZ"

Karşıyakalılara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek ve sorunları en kısa sürede çözmek için tüm sosyal ağları da etkin bir şekilde kullandıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Halka en iyi ve etkin hizmeti vermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ne zaman isterse, belediyemiz bir telefon kadar yakında" dedi.

Kaynak: Bültenler