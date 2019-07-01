01.07.2019 11:02
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Karslı atlet Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek

Karslı atlet Romanya

U20 Gençler Türkiye Şampiyonu Karslı atlet Tuğba Toptaş, Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek.

U20 Gençler Türkiye Şampiyonu Karslı atlet Tuğba Toptaş, Romanya 'da Türkiye'yi temsil edecek.

Kars'ta hazırlıklarını tamamlayan Milli Atlet Tuğba Toptaş, havayoluyla önce İstanbul 'a, ardından Romanya'ya hareket etti. 24-25 Haziran tarihlerinde Bursa 'da yapılan U20 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu olan Tuğba Toptaş, Antrenörü Bahattin İnce ile birlikte 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Romanya'da yapılacak Gençler Balkan Şampiyonası'na katılmak üzere Romanya'ya gitti.

Gençler Balkan Şampiyonası'nda 800 metre ve bin 500 metre de ayyıldızlı forma ile koçacak olan Tuğba Toptaş, hedefinin Gençler Balkan Şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Toptaş, Romanya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti. - KARS
Kaynak: İHA
Türkiye , Romanya , Kars , Spor

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