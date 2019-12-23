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Karslı atletler başarıya doymuyor

Karslı atletler başarıya doymuyor.

23.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:28 Karslı atletler başarıya doymuyor
Karslı atletler başarıya doymuyor. Başarılı atletler, Uluslar arası ve 'de yapılan yarışmalardan dereceyle dönmesi yüzleri güldürüyor.

21-22 Aralıkta 2019 tarihleri arasında 'da yapılan Olimpik Deneme yarışmasında Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanli, Kars'ı temsil etti.

Olimpik Deneme yarışmalarında Tuğba Toptaş, 800 metre ve bin 500 metrede de en iyi derecelerini koşarak Büyük Bayanlarda 1.oldu.

Genç Erkekler de ise Hakan Buğanli 800 metrede 3'üncü olurken, Buğanli bin 500 metrede ise en iyi derecesini koşarak 1'inci oldu. - KARS

İstanbul, Türkiye, Kars, Spor

Kaynak: İHA

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