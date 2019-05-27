25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde İzmir
'de yapılan Olimpik Deneme yarışmalarında Karslı atletler Türkiye
Şampiyonu oldu
İzmir'de yapılan Olimpik Deneme Yarışmalarında, Büyük Bayanlarda koşan Tuğba Toptaş 800 metre ve bin 500 metre de Türkiye Şampiyonu olurken, bin 500 metreyi 4.25 saniyede koşarak Avrupa
Gençler Şampiyonası barajını aştı. Tuğba Toptaş, 18-21 Temmuz 2019 tarihlerinde İsviçre
'de yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası katılacak.
Yine Olimpik Deneme Yarışmalarında Hakan Buğanli Genç Erkeklerde 800 metre de ve bin 500 metre de Türkiye Şampiyonu oldu. Buğanli, 800 metreyi 1.55 saniyede koşarak 20-28 Temmuz'da Azerbaycan
'da yapılacak olan Yıldızlar Olimpiyat Festivali (EYOF) yarışmasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek. - KARS
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Kaynak: İHA