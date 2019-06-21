21.06.2019 09:28
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Karslı Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli'den sınırları aşan başarı

Karslı Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli

Kars sevdalısı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, kentin güzelliklerini, sıra dışı objektifiyle Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine tanıttı.

Kars sevdalısı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, kentin güzelliklerini, sıra dışı objektifiyle Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine tanıttı.

Türk Hava Yolları 'nın öncülüğüyle, Kars'in tarihi ve doğal güzelliklerini daha çok yabancı turiste tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Workshopa Doğu Avrupa ve Balkanlar ve Kars Sarıkamış dahil olmak üzere Turkiye'nin çeşitli illerinden 52 turizm acentasi davet edildi.

Dogu Ekspresi ve Kars deneyimlerini paylaşmalari için Gürcistan , Bulgaristan , Estonya ve Hirvatistan'dan davet edilen bloggerlar, davetlilerin zihninde merak uyandırarak Kars'i görmek için acele etmeye davet etti.

Kars'i en guzel anlatan fotografları Harbiye Hilton Bosphorus Otel 'de sergileyen Beşli, sunum sonunda yapılan çekilişle tüm fotograflarını katılımcılara hediye ederek, Serhat şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyanın birçok ülkesine ulaştırmayı başardı. Turizm acentalarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, konukları "havası sert, insani mert " serhat şehri Kars'a davet etti. - KARS
Kaynak: İHA
Avrupa , Kars , Yaşam

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